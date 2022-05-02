روسيا: تم إخراج 126 شخصا من مصنع الصلب في ماريوبول منذ السبت الماضي

قال الجيش الروسي، إنه تم إجلاء 126 شخصا حتى الآن من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية منذ أمس الأول السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من نصفهم اختاروا أن يتم إجلاؤهم إلى منطقة تسيطر عليه أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان: "69 مدنيا ممن قرروا الفرار إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الامم المتحدة والصليب الأحمر، ويتوجهون حاليا إلى زاباروجيا على متن قافلة من المركبات".

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي يضمن أمن الممر الإنساني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال أمس الأحد إن 100 مدني من المحاصرين في المصنع من المتوقع أن يصلوا إلى زاباروجيا اليوم الاثنين، بفضل جهود الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحدث الحرس الوطني الأوكراني عن 200 مدني مازالوا يتحصنون في المصنع، من بينهم 20 طفلا. بالإضافة لذلك، مازال يوجد بالمصنع 500 مصاب من أفراد المقاومة الأوكرانية، وهم في حاجة للمساعدة الطبية.

وقد تم رفض عرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين تقديم العلاج لهم في حال سلموا أسلحتهم واستسلموا.

وبالإضافة لذلك، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم شن هجمات جوية وصواريخ عديدة جديدة ضد أوكرانيا.