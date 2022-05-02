رئيس نافتوجاز يطالب بعقوبات ساحقة ضد روسيا

طالب رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "نافتوجاز" ألمانيا، مجددا بفرض حظر كامل على واردات النفط والغاز من روسيا.

وقال يوري فيترينكو في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "عندما نتحدث عن عقوبات، فإننا نحتاج إلى عقوبات ساحقة تكون مناسبة حقا لإضعاف موقف بوتين".

وذكر فيترينكو أنه يمكن لألمانيا أن تختار طرقا مختلفة لضرب صادرات الغاز الروسية، مثل تجميد مدفوعات الغاز لروسيا في حسابات ضمان، وقال: "البديل الآخر هو أن تفرض الدولة الألمانية رسوما جمركية على الغاز الروسي، ما يجعله مكلفا للغاية بالنسبة للمستوردين لدرجة أن يصبح استيراده غير مُجدٍ".

في الوقت نفسه، أشار فيترينكو إلى أن الغاز الروسي يتم تسليمه أيضا إلى غرب أوروبا من خلال خط أنابيب عبر أوكرانيا، وقال: "السبب في أننا لم نوقف العبور بعد هو طلب ألمانيا وشركاء غرب أوروبا الآخرين عدم القيام بذلك الآن"، مضيفا أنه إذا واصلت روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، فسيكون خط الأنابيب هذا أيضا في خطر، مشيرا إلى أنه بسبب تدمير البنية التحتية للشبكة، أصبحت أكثر من 200 ألف أسرة أوكرانية بلا غاز بالفعل.