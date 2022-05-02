3 شركات عقارية كبرى بالإمارات تقبل الدفع بالعملات المشفرة

بدأت شركات تطوير عقارية واستشارات في الإمارات قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، بالتزامن مع إعلان شركات عالمية قبول هذا النوع من المدفوعات.

ووفق ما نشرته صحيفة (الرؤية) الإماراتية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين ، يشهد تبني العملات المشفرة زخماً كبيراً في الإمارات بالتزامن مع نمو الاقتصاد الرقمي، والزيادة المطردة لتقنيات الـ"بلوك تشين"، كما تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المالية.

وأعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري في دبي أنه أصبح بإمكان عملائها الآن دفع إيجاراتهم ورسوم الخدمات ومشترياتهم العقارية باستخدام العملات المشفرة، بعد شراكة حصرية مع شركة "هايفن"، وهي منصة للعملات الرقمية.

وقالت شركة "هايفن" في بيان، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل حلول لشراء العقارات بالعلامات المشفرة من مطور رئيسي في الإمارات.

وأوضح كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي لـ"هايفن": "هذا هو أكبر تغيير في قطاع العقارات في الإمارات منذ الإعلان عن مشروع جزيرة النخلة جميرا. وعملنا مع شركة نخيل، يعزز من مكانتنا الريادية في السوق".

وكشفت "داماك العقارية"، الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في قبول بيتكوين وإيثيريوم كمدفوعات لشراء العقارات.

وكانت شركة "سمانا للتطوير العقاري"، قد قالت في بيان صدر في مايو الماضي، إنها بدأت قبول التعامل بعملة "دوج كوين" المشفرة، كإحدى خيارات الدفع لمشروعها السكني المقبل في قرية جميرا الدائرية بدبي، مضيفة أن استخدام العملة المشفرة في المعاملات العقارية يسهم في جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع العقارات في دبي.ي