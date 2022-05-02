أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول بنادي الزمالك أن المجهود البدني الذي بذله الفريق في شهر رمضان يكون عادة أقل، لكن الفريق نجح خلال هذا الشهر في الخروج بالعلامة الكاملة لمباريات الدوري الممتاز تقريبا.

أضاف المدرب العام للزمالك في تصريحاته بعد مباراة إيسترن كومباني: "حققنا الفوز في 5 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة فقط، ونحن تقريبا الفريق الوحيد الذي حافظ على مستواه البدني والفني طوال شهر رمضان".

وتابع نبيه: "سعيد جدا بالفريق ومجهود اللاعبين، وبداية من مباراة فيوتشر نجحنا في العودة في نتيجة اللقاء بعد التأخر وهذا حدث في أكثر من مباراة، مما يثبت أن هناك روحا وإصرارا لدى لاعبي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وسعيا مستمرا لتحقيق لقب بطولة الدوري".

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.