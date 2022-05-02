وزير الزراعة الألماني يحث على مساعدة أوكرانيا في تصدير القمح

حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير على مساعدة أوكرانيا في تصدير القمح.

وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "ما زلنا نتلقى تقارير عن هجمات مستهدفة من قبل روسيا على صوامع الحبوب ومخازن الأسمدة والأراضي الزراعية والبنية التحتية"، مشيرا إلى أن وراء ذلك على ما يبدو محاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للإطاحة بأوكرانيا كمنافس على المدى الطويل"، وأضاف: "مع تزايد الجوع في العالم، تحاول روسيا زيادة الضغط. في الوقت نفسه، فإن الارتفاع الهائل في أسعار السوق يناسب روسيا لأنه يجلب أموالا جديدة إلى البلاد".

يُذكر أن أوكرانيا كانت حتى بداية الحرب واحدة من أهم منتجي القمح في العالم ومنتج رئيسي للذرة.

وقال أوزدمير إنه خلال قمة مجموعة السبع لوزراء الزراعة في منتصف أيار/مايو الجاري سيناقش مع نظرائه كيفية ضمان وصول أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وأضاف: "علينا إتاحة طرق نقل بديلة. يمكن أن تكون السكك الحديدية حلا لتصدير الحبوب - حتى وإن كان ذلك سيتحقق بتكلفة كبيرة وبسعات محدودة. الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها في ذلك".

وأشار أوزدمبير إلى أن مشكلات النقل بالسكك الحديدية تتمثل في مقاييس مسار مختلفة وتوفير حاويات قابلة للاستخدام بالعدد الكبير المطلوب، بالإضافة إلى قصف روسيا الآن لأنظمة السكك الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تواجه مشكلات في التصدير بسبب غلق الموانئ والطرق البحرية في سياق حرب العدوان الروسية.