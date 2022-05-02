الرئيس السيسي يوجه التهنئة لأبناء الشهد: كل سنة وأنتم طيبين متشرفين بكم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.



وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بالتواجد في الاحتفالية، متابعا " كل سنة وأنتم طيبين متشرفين بكم ، عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين".

وحرص عدد من الأطفال بينهم أطفال من ذوي الهمم على مصافحة الرئيس السيسي.

وتضمن الاحتفال عرض غنائي ومسرحي بمشاركة عدد من الفنانين.