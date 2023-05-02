 السعودية وجزر القمر تبحثان جهود وقف التصعيد العسكري في السودان - بوابة الشروق
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السعودية وجزر القمر تبحثان جهود وقف التصعيد العسكري في السودان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 3:56 م

 

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الشئون الخارجية في جزر القمر ظاهر ذو الكمال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتصال شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.


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