عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، الاثنين، "م.ن.م"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 25 طربه لمخدر الحشيش تزن 6.3 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المُقيدة برقم 17274 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وتوزعها على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال ورود بلاغًا للشرطة انتقلت قوة أمنية إلى حيث تواجد المتهم فتم ضبطه حال استقلاله سيارة أجرة، وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين أنها 24 قطعة لمخدر الحشيش.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتفتيش المتهم تبين أن بحوزته 1 طربه لذات المخدر، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيميائي أن القطع المضبوطة لمخدر الحشيش، وتزن 6 كيلو و352 جراما، وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن البنا، والدكتور إيهاب رفعت السعدني.