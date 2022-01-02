تأهب في غزة خشية التصعيد مع إسرائيل عقب إطلاق قذائف صاروخية

تسود أجواء التأهب في غزة خشية التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي عقب إطلاق فصائل مسلحة اليوم الثلاثاء، قذائف صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق ست قذائف هاون من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، سقط بعضها بالقرب من السياج الأمني داخل إسرائيل وبعضها سقط داخل القطاع.

وقبل ذلك بساعات ذكر الجيش، أنه رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، اعترضت القبة الحديدية أربع قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 6 أشخاص بحالة طفيفة وشخص بحالة متوسطة الخطورة جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

في المقابل أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسئوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، ردا على واستشهاد المعتقل الفلسطيني خضر عدنان في سجون إسرائيل بعد نحو 3 أشهر من إضرابه عن الطعام.

وحذر بيان صادر عن الغرفة المشتركة، جيش الاحتلال الإسرائيلي من "أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمة أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".

وظهر اليوم الثلاثاء، قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية نقاط رصد لفصائل مسلحة على أطراف شرق قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع سقطت جميعها في منطقة مفتوحة بعد وقت قصير من إعلان وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام.