السيطرة على حريق نشب بمنزل بالمنيا دون أضرار بشرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمسكن عروسين، بعد زفافهما بأيام قليلة، بمدينة العدوة شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل، بمسكن عروسين، بمدينة العدوة عقب زفافهما بأيام قليلة.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الحريق، دون امتداده لباقي الأدوار والمنازل المجاورة حيث تسبب الحادث في تدمير جميع محتويات المسكن، دون أضرار بشرية.

وكشفت التحريات الأولية برئاسة المقدم نزار الواعر، رئيس مباحث العدوة، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.