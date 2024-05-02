الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد إزاء منع وسائل الإعلام المستقلة من الوصول إلى مناطق النزاع

أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، عن قلقه الشديد إزاء منع وسائل الإعلام المستقلة من الوصول إلى مناطق النزاع في العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال في بيان، إن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام يتعرضون غالبًا لمخاطر كبيرة تهدد حياتهم الشخصية، مؤكدًا أن «الصحافة المستقلة المستندة إلى الحقائق، تساعد على حماية الديمقراطيات، من خلال كشف الظلم ومحاسبة القادة والسماح للمواطنين باتخاذ قرارات مستنيرة».

ولفت إلى أن «عمل الصحفيين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى»، مشددًا على أهمية «حماية الصحفيين في جميع الأوقات وفي كل مكان».

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة جميع أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات ضد الصحفيين؛ بسبب ممارستهم لمهنتهم، سواء ارتكبتها دول أو مجموعات منظمة أو أفراد.

وشدد على أهمية حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، الذين يغطون النزاعات المسلحة، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه للزيادة الهائلة في عدد الصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء تغطيتهم للعواقب المدمرة للحروب حول العالم.

وأضاف: «لقد فقد عدد كبير جدًا من الصحفيين حياتهم في الأشهر الأخيرة بينما كانوا ينقلون إلينا الأخبار من غزة، ولا يزال الصحفيون أيضًا معرضين للخطر يوميًا أثناء تعطيتهم للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الصراعات في ميانمار والسودان وأماكن أخرى».

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء منع وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى مناطق النزاع، كوسيلة للسيطرة على الفضاء المعلوماتي، وتقييد وصول الجمهور إلى التقارير الواقعية والموضوعية.

وأكمل: «تواجه وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم عددًا من التهديدات الوجودية. ويجب علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نتخذ إجراءات حاسمة لضمان قدرة وسائل الإعلام على العمل في ظل ظروف سياسية واقتصادية وقانونية قابلة للاستمرار».