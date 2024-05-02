الرئيس الإيطالي يحذر من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسع الصراع الإقليمي

حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، من تداعيات الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، وتوسع الصراع الإقليمي.

جاء ذلك خلال للقاء للرئيس الإيطالي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في روما، الخميس، بحثا خلاله التطورات بالمنطقة، ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك في اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أية عوائق، محذرا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وجدد التأكيد، أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، معربا عن تقديره لدور إيطاليا بدعم حل الدولتين.

كما بحث الزعيمان العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس ماتاريلا، توافق موقف بلاده مع الأردن، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشاد بجهود المملكة في إيصال المساعدات إلى غزة ورفع المعاناة عن أهلها، مؤكدا أهمية الدور الأردني في هذا الوقت الحرج بالمنطقة.