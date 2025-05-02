استلام أكثر من 35 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بدء موسم الحصاد ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في منظومة توريد القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة ـ منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الخميس ـ إلى 35 ألفًا و484 طنًا، موزعة على النحو التالي:

13,639 طنًا بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية،

91 طنًا بشون البنك الزراعي المصري،

2,841 طنًا بصوامع جهاز "مستقبل مصر"،

18,912 طنًا بصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

ويبلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم 108 آلاف و485 فدانًا، فيما يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف طن.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين ـ رئيس اللجنة الدائمة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2024/2025 ـ ضمن خطة المحافظة المُعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعمليات الاستلام والتوريد حتى نهاية الموسم، فضلًا عن تلافي أية معوقات، والتنسيق مع لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة الموضوعة، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة ومديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل العقبات أولًا بأول.

كما أكد أهمية التنسيق مع جهات التسويق لإنهاء إجراءات صرف مستحقات الموردين بسرعة، مع إرسال تقرير يومي بالكميات الموردة، وآليات التعامل الفعّال مع أية مواقف طارئة.

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025، برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين (مقررًا)، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، ومديري إدارات: المتابعة، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والوحدة الاقتصادية، والتعاون الاستهلاكي بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء.