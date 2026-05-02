نائب محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مواقف دمو وسنهور وإطسا

قام الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال النهائية لمشروعات تطوير مواقف سيارات الأجرة “دمو، سنهور، إطسا”، والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2025/2026، وذلك تمهيدًا لتشغيلها ودخولها حيز الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو المواقف والنقل الجماعي، وأعضاء المكتب الهندسي التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد موقف “دمو” بمنطقة الحادقة، حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال خلال الأسبوع المقبل، مع سرعة استكمال اشتراطات الحماية المدنية، ورفع مخلفات الهدم أولًا بأول، إلى جانب إنشاء سور فاصل بين الموقف والسوق المجاور، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمة، مع التأكيد على إزالة الإشغالات لتيسير حركة السير.

كما تفقد أعمال تطوير موقف “سنهور”، موجّهًا بسرعة تلافي الملاحظات الفنية، مع ضرورة تركيب لوحات إرشادية داخل الموقف، وتدريب العاملين على استخدام منظومة كاميرات المراقبة بكفاءة، مؤكدًا أهمية سرعة إنهاء إجراءات التسليم خلال الأسبوع المقبل.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد موقف “إطسا” بمنطقة السلخانة، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع توجيه الوحدة الهندسية بمراجعة الرسومات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان تقديم خدمة لائقة وآمنة للمواطنين.