السعودية توضح تفاصيل انقطاع الكهرباء جنوبي البلاد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نقلا عن شركة كهرباء السعودية، الأحد، أن التيار الكهربائي عاد إلى 3 أرباع مشتركي الشركة في جنوبي المملكة، بعد إصلاح العطل الفني الطارئ الذي أصاب محطات كهرباء رئيسية في المنطقة.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، من جانبها، "متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة"، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز."

وشددت على أنها تتابع عن كثب "إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة".

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء "أن الخدمة الكهربائية عادت لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوبي السعودية".

وأوضحت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب، التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأفادت "السعودية للكهرباء" بأن فرقها الفنية الميدانية تحركت فورا لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجيا للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وتابعت: "وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن".

وأعربت الشركة عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.