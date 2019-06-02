حزب المعارضة باليونان يتصدر نتائج أول استطلاع رأي بعد الدعوة لانتخابات مبكرة

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كشف استطلاع للرأي أن حزب المعارضة الرئيسي في اليونان (حزب الديمقراطية الجديدة) سيفوز بالانتخابات البرلمانية بفارق 9 نقاط مئوية إذا أجريت الانتخابات الآن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بالس آر سي" لصالح قناة "سكاي تي في" أن حزب الديمقراطية الجديدة سيحصل على نسبة تتراوح بين 5ر31% و 5ر36% من الأصوات، مقارنة بـ 5ر22% و5ر27% للحزب اليساري الحاكم (سيريزا)، حسبما نقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج.

وهذا هو أول استطلاع للرأي منذ أن دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى انتخابات مبكرة عقب هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.

وشمل الاستطلاع عينة من 1358 شخصا خلال الفترة من 30 مايو حتى أول يونيو بهامش خطأ أقل أو أكثر من 7ر2%.