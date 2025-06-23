ريبييرو: الأهلي سيكون قويا للغاية أمام بورتو

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن الأحمر سيظهر بشكل قوي للغاية في مباراته أمام بورتو البرتغالي، لحساب منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال خوسيه ريبييرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بورتو: "سنحاول بالتأكيد الفوز على بورتو والتأهل للدور الثاني، لدينا تصميم على ذلك ونجتهد وسنواصل المحاولة".

وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد جدًا، وفخور بأسلوب التعاون بين اللاعبين، ونعرف أن مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة ومهمة جدًا".

وتابع: "قد يكون الأداء ليس هو الأفضل لكني على العلم تمامًا بكافة الجوانب الإيجابية التي حققناها حتى الآن، وأمام بورتو كل الاحتمالات واردة".

وأتم خوسيه ريبييرو تصريحاته قائلًا: "جئنا إلى هنا لنفعل كل ما هو في مقدرتنا لندافع عن فريقنا، ومرة ثانية أؤكد أنكم ستشاهدون أداء قويا جدا غدًا".