الحوثيون يعلنون عن تحرير 62 من قواتهم في عملية تبادل غربي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، عن تحرير 62 أسيرا من قواتها لدى القوات الحكومية، عبر وساطة محلية.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع للحوثيين "إنه تم تحرير 62 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل مع الطرف الآخر في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية".

وذكر المرتضى في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم نشر أسماء الأسرى المحررين لاحقاً.

ولم يذكر المرتضى عدد من تم الإفراج عنهم من القوات الحكومية اليمنية، مقابل إطلاق سراح هؤلاء، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الطرف الحكومي حول الأمر.

وكان قد تم تحرير 66 أسيرا من مسلحي الحوثيين في الـ26 من شهر مايو الماضي في عملية تبادل بجبهة الساحل الغربي بوساطة محلية قبلية.

الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قد اتفقا في مشاورات ستوكهولم منتصف ديسمبر الماضي، على حل ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، البالغ عددهم نحو 16 ألفا، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم فعلي فيه حتى اليوم.