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وزير الخارجية الفرنسي يزور المنطقة المحظورة بتشيرنوبيل في أوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 6:22 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 6:22 م

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى كييف إيزابيل ديومون أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زار المنطقة المحظورة في تشيرنوبيل أمس السبت.

وكشفت السفيرة على حسابها الخاص على "تويتر" -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- أن لودريان قام بالاطلاع على الأعمال النهائية لبناء القوس الآمن فوق المفاعل النووي الرابع للمحطة الذي وقعت فيه كارثة الانفجار عام 1986.

وأكدت أن شركتْ "Bouygues" و"VINCI" الفرنسيتين شاركتاَ في مشروع تصميم وبناء القوس. وكان لودريان قد صرّح بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لزيارة فرنسا.

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