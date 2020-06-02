بدء التداول على وحدات «صندوق البلاد للمتاجرة بالذهب» في السوق السعودية

بدأ، اليوم الثلاثاء، في السوق المالية السعودية تداول وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب" كصندوق استثمار مؤشر متداول، بالرمز 9405.

وقال بيان رسمي، إنه "يتم تداول وحدات الصندوق أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة العاملة في السوق".

ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية المجازة من قبل الهيئة الشرعية والمعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع، ويستهدف محاكاة الأسعار الفورية للذهب.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في فبراير الماضي على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" في السوق كوحدات صندوق استثمار، مؤشر متداول، مطروحة وحداته طرحاً عاماً.