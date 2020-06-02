إيطاليا تطلق تطبيقا لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا

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أطلقت إيطاليا تطبيقا للهواتف الذكية يبعث برسالة تحذير للمواطنين إذا اقتربوا من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن التطبيق متاح للتنزيل على الهواتف مجانا.

ومن المقرر تفعيل وظائف التطبيق يوم 8 يونيو، أولا في مناطق أبروتسو وليجوريا وماركي وبوليا قبل إتاحته في مناطق أخرى.

ويعتمد التطبيق "إميوني" على تقنية البلوتوث، وتم تطويره بواسطة شركة مقرها مدينة ميلانو.

وتضررت إيطاليا بشكل خاص من الوباء الذي ظهر بها في فبراير، حيث كانت منطقة لومبارديا شمالي البلاد، بؤرة التفشي المرض.

وحتى 1 يونيو، سجلت وكالة الحماية المدنية 33 ألفا و475 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وإجمالي 233 ألف حالة إصابة.

وأكدت وزارة الصحة للمواطنين أن التطبيق قد تم تطويره وفقا لقوانين حماية البيانات الأوروبية والإيطالية، بعد أن أعرب نشطاء عن مخاوفهم.

وتقوم الدول في أنحاء أوروبا بتجربة استخدام تطبيقات مماثلة، في إطار جهود لاحتواء انتشار الفيروس.