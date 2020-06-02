رجاء الجداوي أو "خالتي رجاء" كما يحب أن يناديها الإعلامي الكبير عمرو أديب، هي فنانة مصرية قديرة عاصرت عمالقة الفن المصري وأهم رموزه مثل فاتن حمامة وأحمد مظهر ونادية لطفي ويوسف وهبي وكمال الشناوي وغيرهم، وهي من أكثر الفنانات اللاتي تعاون مع الزعيم عادل إمام في السينما والمسرح والتليفزيون، حيث اشتركت معه في بطولة مسرحية الواد سيد الشغال والزعيم ومسلسل أحلام الفتى الطائر وحنفي الأبهة وغيرها من الأعمال.

مشوارها مع عالم الفن يمتد لنحو 60 عاما شاركت خلالها في بطولة نحو 400 عمل فني سواء بالسينما أو الإذاعة والمسرح والتليفزيون، بخلاف تجاربها كمقدمة برامج، خاصة فقرة "اسألوا رجاء" التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب في كل برامجه بداية من القاهرة اليوم ووصولا لبرنامج "الحكاية".

رجاء الجداوي مواليد 6 سبتمبر عام 1938 وهي ابنة شقيقة الفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا التي تولت رعايتها، وألحقتها بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، وعملت رجاء في بداية مشوارها كعارضة أزياء وفازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر عام 1970 وأنجبت منه ابنتها أميرة.

لم ترتد فستان فرح لظروف زيجتها السريعة وهو الأمر الذي سبب لها ما يشبه العقدة النفسية حيث صرحت في أكثر من مناسبه أنه رغم ارتداءها فستان فرح أكثر من مرة لطبيعة عملها بالتمثيل والأزياء إلا أن حلم ارتداء الفستان يوم فرحها الذي لم يتحقق سبب لها وجعا لم تداويه الأيام.

كانت بدايتها الفنية عام 1958 من خلال فيلم "غريبة".

تميزت الفنانة رجاء الجداوي بخفة ظل أهلتها للعب أدوارا كوميدية في كثير من الأعمال الفنية وأجادت لعب الكوميديا بشياكة المرأة الارستقراطية وهي الشخصية التي ارتبطت بها في أعمال عديدة.

كانت من القلائل بين أبناء جيلها الذين تعاونوا فيما يعرف بموجة سينما الشباب التي بدأت في نهاية التسعينات حيث شاركت في بطولة أفلامهم بداية من فيلم "ليه خلتني أحبك"، و"فرقة بنات وبس" ومرورا بـ"كركر" و"تيمور وشفيقة"، و"شيكمارا".

وهي من أكثر الفنانات مشاركة في الأعمال التليفزيونية منذ بداية التليفزيون المصري في الستينيات خلال فترة الأبيض والأسود.

ومن أهم أعمالها أفلام "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" و" البيه البواب" و"موعد على العشاء" و"حدوتة مصرية"، و"لا تبكي يا حبيب العمر".

وشاركت الفنانة رجاء الجداوي، في بطولة مسلسلات: "هند والدكتور نعمان" و"أهلا أهلا بالسكان" و"أنا وأنت وبابا في المشمش" و"العائلة" و"يوميات زوجة مفروسة" و"الرجل الآخر" و"نكدب لو قلنا ما بنحبش".

وآخر مسلسلاتها لعبة النسيان حيث تعرضت أثناء تصويره للإصابة بفيروس كورونا، وتم نقلها لإحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.