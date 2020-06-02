قال مكتب الادعاء العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إنه أمر باحتجاز 118 شخصا، معظمهم ينتمون لقوات الجيش التركي والأمن، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن التي تقول تركيا إنها وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وألقت السلطات التركية اليوم القبض على 72 جنديا منهم، بحسب الأمر المعمم في 35 مدينة في أنحاء تركيا، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وقال مكتب الادعاء إنه أصدر أوامر باعتقال 42 من قوات الجيش والأمن بناء على اعترافات أشخاص سبق احتجازهم وتحليل محادثات جرت عبر هواتف عامة. ومن بين هؤلاء 24 فردا في الخدمة.

وقال المكتب إنه طلب القبض على 76 من قوات الجيش والأمن ومن المدنيين في عملية أخرى بعدما توصل إلى أنهم استخدموا هواتف عامة للاتصال بأعضاء الشبكة. ومن هؤلاء 74 في الخدمة.

واشتملت أوامر الاحتجاز أسماء أعضاء بالقوات البرية والجوية والبحرية إضافة إلى ضابط برتبة كولونيل و3 برتبة لفتنانت.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم سجن حوالي 80 ألفا إلى حين محاكمتهم وفصل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة ومن الجيش وغيرهم أو أوقفوا عن العمل.

وتنفذ السلطات حملة مستمرة على من تشتبه بأنهم من أنصار جولن، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي سقط فيها 250 قتيلا. وينفي جولن الذي كان يوما حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان أي صلة له بتلك المحاولة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في ديسمبر الماضي بأنه جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة التركية منذ المحاولة الانقلابية.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى أيضا فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم بتهمة دعم جولن.