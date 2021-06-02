 واشنطن تعلن خلال أسبوعين كيفية توزيع لقاحاتها ضد كورونا في العالم - بوابة الشروق
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واشنطن تعلن خلال أسبوعين كيفية توزيع لقاحاتها ضد كورونا في العالم

وكالات:
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:19 م

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن بلاده ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين بالضبط كيف تنوي توزيع 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كوستاريكا، كارلوس الفارادو: "في مرحلة ما خلال الأسبوعين المقبلين، سنعلن العملية التي سنقوم من خلالها بتوزيع وبيع هذه اللقاحات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستوزع اللقاحات "بشكل حيادي وتبعا لنهج علمي، ومن دون أي تحيز سياسي"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل بحلول نهاية يونيو، ما مجموعه 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى، وسيتم نقل 20 مليون جرعة من اللقاحات إلى البلدان التي تكافح الوباء بحلول نهاية يونيو، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا غير المعتمد في الولايات المتحدة، وسيجري إرسالها من قبل واشنطن إلى الخارج في مايو ويونيو.

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