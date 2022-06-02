غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان من خلال منتدى الأعمال المصري اليوناني

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوفد في منتدى الأعمال المصري اليوناني الحادي عشر الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية على مدار يومي 1 و2 من يونيو الجاري، وفقا لبيان من الغرفة اليوم.

وترأس وفد غرفة القاهرة المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المُصدرين، الذي ألقى كلمة متخصصة خلال الجلسات الحوارية عن الأمن الغذائي باعتباره من أهم القطاعات، وما قامت به مصر من دور مهم في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن لقاءنا اليوم يأتي فى ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الغذائية، حيث تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

ودعا زكي، رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في مصر في كثير من القطاعات، منها زراعة الزيتون بما لهم من خبرة كبيرة في هذه الصناعة وتسويقها في ظل المناخ المناسب لها في مصر، وأيضًا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية والتشجيع الحكومي المصري للاستثمار والمستثمرين، وإصدار حزمة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تشجع على الاستثمار ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار زكي، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات وضاعفت الجهود لتحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع للتغلب على التحديات التي سببتها الأزمة العالمية في قطاع الغذاء باعتباره من قضايا الأمن القومي، مشيرا أن القطاع الزراعي في مصر له أهمية كبيرة فى توفير الأمن الغذائي المصري، حيث تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في مصر حاليا نحو 9.4 مليون فدان ، (ومستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان فى مشروع مستقبل مصر خلال عام 2024) ، مؤكدا أن الزراعة تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتستهدف الدولة توجيه استثمارات إجمالية قدرها 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية.

ونوّه زكي، إلى أن السلع الزراعية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكنها من النفاذ لأسواق عديدة، خاصة الموالح والبطاطس والبصل والفاكهة والخضروات، حيث حققت صادرات الحاصلات الزراعية موسم 2020/2021 حوالى 4.241 مليون طن بقيمة 2.406 مليار دولار أمريكى، وتستهدف الدولة فى موسم 2021/2022 زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية إلى نحو 5.25 مليون طن، ويأتي في مقدمة المنتجات التى تم تصديرها "الموالح والبطاطس الطازجة، والبصل الطازج والفاصولياء الجافة، والطماطم الطازجة، والبطاطا الحلوة، والرمان الطازج، والفول السودانى، والفراولة الطازجة، والتمور الطازجة ونصف الجافة" وغيرها ، ويأتي الاتحاد الأوروبى فى مقدمة الدول التى تم التصدير إليها فى الموسم الأخير، ثم السعودية فى المرتبة الثانية ، وتأتى فى المرتبة الثالثة الإمارات العربية ، ثم هولندا ، إنجلترا ، سوريا ، بنجلاديش ، اليونان ، ليبيا، الهند وغيرها من الدول.

واستعرض زكي، إنتاج الثروة السمكية والأحياء المائية فى مصر ، حيث يبلغ سنويًا من الأسماك حوالي 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى، و 400 ألف طن من المصادر الطبيعية، مشيرا أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا فى الاستزراع السمكي، والسادس عالميًا، وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج السمك البلطى، وتهدف المشروعات القومية للثروة السمكية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك فى مصر، حيث يستهدف الوصول إلى 3 مليون طن خلال 4 سنوات.

واستعرض زكي، المشروعات القومية، منها مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، ويُقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان، ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكي لإنتاج الأسماك البحرية والقشرية، ومفرخات لإنتاج 165 مليون زريعة سمك، و550 مليون يرقة جمبرى سنويًا، ومصنعًا لإنتاج العلف بطاقة إنتاجية 170 ألف طن علف سنويًا، بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي ببركة «غليون» بمحافظة كفر الشيخ، وتم إقامة المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 4000 فدان تم الانتهاء منها، والمرحلة الثانية على مساحة 9000 فدان وبلغت تكلفتها 14 مليار جنيه، والطاقة الانتاجية للمشروع 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و 2 مليار يرقة جمبري، وإنتاج أسماك المياه العذبة بطاقة إنتاجية 2000 طن، ومصنع تعبئة أسماك الجمبرى بمحافظة كفر الشيخ ، مساحة المصنع 20 ألف متر مربع لتجهيز الأسماك والجمبرى بمختلف الأنواع ، والطاقة الإنتاجية للمصنع 100 طن يوميًا، كما أشار إلى مركز للأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكى المتكامل ( بركة غليون) ، يهدف إلى مراقبة جودة المياه والتربة المستخدمة فى الاستزراع السمكي والغذاء الحي للأسماك وصحة وأمراض الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها، وجودة الأعلاف المغذية لها، ومشروع الاستزراع السمكى بشرق القناة بالإسماعيلية: يشمل 4441 أحواض للأسماك والقشريات ، فضلاً عن مصانع أعلاف وتغليف، مؤكدا أن هنا العديد من المشروعات الأخرى التى سيكون لها المردود الإجابي في القطاع.

وأكد زكي، أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر ينال اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بشكل واضح ؛ نظرًا لأهميته الاقتصادية من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي أو خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أو توفير مصدر للنقد الأجنبي ، وأخيرًا تعزيز الأمن الغذائي، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نحو 14% من إجمالي القطاع التصديري المصري، مشيرا أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل، ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية نحو 14 ألف منشأة، فيما تقدر استثمارات القطاع الغذائي بنحو 500 مليار جنيه، مضيفا أن قطاع الصناعات الغذائية احتل العام الماضى المركز الثالث، فيما يتعلق بحجم الصادرات المصرية لتبلغ صادراته نحو 3.419 مليار دولار.

واختتم زكي، كلمته بأهمية هذا المنتدى للتواصل بين مجتمع الأعمال في الدول المشاركة ونظرائهم اليونانيين لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والوفود، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد، خاصة في ظل تمتع مصر واليونان ببيئة زراعية خصبة ولديهما تنّوع غذائي وتجارب ناجحة في زراعة الأحياء المائية وفي الصناعات والمنتجات الغذائية ؛ مما يعزز من فرص الشراكة في قطاعات كثيرة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن وفد غرفة القاهرة المشارك في المنتدى يتميز بتنوع القطاعات، وهو ما يزيد من فرص زيادة التبادل التجاري والاستثماري، وأن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية، وسلع ومنتجات تستطيع الأسواق الخارجية الاستفادة منها في ظل تنوعها وتوافر الشروط والجودة والمواصفات العالمية .