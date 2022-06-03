قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يرحب بالهدنة في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك: "يرحب الأمين العام ترحيبا حارا بالأخبار الإيجابية التي سمعناها عن اليمن هذا الصباح"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تتعامل مع النزاع في اليمن لمدة طويلة، وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نستمر في إظهار التصميم للإضافة على اللبنات الأساسية التي تَمكّنا من إنشائها مع الأطراف".

وأشار إلى أن التوصل إلى الهدنة الأولى لمدة شهرين، والآن تجديدها لشهرين إضافيين، "هذا كله زخم إيجابي وأخبار جيدة لشعب اليمن الذي عانى كثيرا في هذه الأزمة التي صنعها الإنسان"، وأكد أن المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج "سيواصل الآن جهوده لترسيخ المكاسب التي نشهدها بالفعل".

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن أن الأطراف اليمنية استجابت بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة تجديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وبذلك تدخل الهدنة المجددة حيّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم الموافق 2 يونيو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن.

وفي بيان منفصل، رحب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالإعلان عن موافقة أطراف النزاع في اليمن على اقتراح الأمم المتحدة القاضي بتجديد الهدنة.

وقال فيليب دوميل، ممثل اليونيسف في اليمن: "سيؤثر تجديد الهدنة بشكل إيجابي على سلامة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم في اليمن، بعد سنوات طويلة من المعاناة".

وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا إلى سلام دائم في اليمن، وقال "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال ومنع المزيد من البؤس والحزن للأسر العالقة في هذا الصراع".