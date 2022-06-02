استطلاع: تزايد الدعم للحزب الحاكم في السويد قبل انتخابات سبتمبر المقبل

أظهر استطلاع للرأي تزايد الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر الماضي، وذلك في الوقت الذي تقود فيه رئيسة الوزراء ماجدالينا اندرسون البلاد للخروج من جائحة كورونا، كما أن حزبها الحاكم قام بتحرك سياسي تاريخي متمثل في التقدم لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع الذي أجراه مكتب الاحصاء السويدي ونُشرت نتائجه اليوم الخميس أظهر حصول حزب اندرسون على دعم بنسبة 3ر33% من المشاركين مقارنة بـ 1ر29% في نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع جيدة بالنسبة للحزب الحاكم ، إلا أنها أظهرت عدم حصول أي كتلة على دعم حاسم، حيث حصلت أحزاب المعارضة على نحو 47% كما حصد حزب الخضر، أكبر حليف للحزب الحاكم على، أقل من نسبة الـ 4% اللازمة لشغل مقاعد في البرلمان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في السويد في 11 سبتمبر المقبل.