رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد مشروعات التطوير استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم.

كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 إلى 4 يونيو تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".