 رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد مشروعات التطوير استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 11:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد مشروعات التطوير استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:51 ص

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم.

كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 إلى 4 يونيو تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك