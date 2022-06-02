استطلاع: زيادة تفوق تحالف ميركل المسيحي على حزب شولتس

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في ألمانيا أن تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي، تمكن من توسيع نطاق تفوقه على حزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

وبحسب النتائج التي نُشِرَتْ اليوم الخميس، وصلت نسبة تأييد التحالف المسيحي إلى 27% بزيادة بمقدار نقطة مئوية مقارنة بآخر استطلاع؛ وفي المقابل حصل حزب شولتس على 21% بتراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليتساوى بذلك مع حزب الخضر الذي تمكن من تحسين نسبة تأييده بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "انفراتست" لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن الحزب الديمقراطي الحر حصل على 8% بتراجع بمقدار نقطة، فيما لم يطرأ تغيير نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حصل على 11% وارتفعت نسبة تأييد حزب اليسار بمقدار نقطة لتصل إلى 4%.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتألف من ثلاثة أحزاب، هي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ويمكن تفسير تنامي تأييد حزب الخضر من خلال مقدار الرضا عن ساسته حيث أوضحت النتائج أن أداء كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية انالينا بيربوك (كلاهما من الخضر) يحظى برضا 60% من الألمان وذلك بزيادة بمقدار أربع نقاط بآخر استطلاع أجري في نهاية أبريل الماضي.

وفي المقابل، حظى أداء المستشار شولتس برضا 43% بزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بآخر استطلاع، وبلغت نسبة الراضين عن أداء وزير المالية كريستيان ليندنر (زعيم الحزب الليبرالي) 42% بزيادة بمقدار نقطة مئوية، وبلغت نسبة الراضين عن زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس 35% بزيادة بمقدار نقطتين.

وذكرت القناة الأولى أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة الألمانية بوجه عام سجلت أسوأ مستوى لها منذ تولي ائتلاف "إشارة المرور" الحكم حيث قال 39% إنهم راضون للغاية أو راضون عن أداء الحكومة وذلك بتراجع بمقدار نقطتين، فيما وصلت نسبة الراضين بصورة أقل عن أداء الحكومة أو غير الراضين عن أدائها على الإطلاق إلى 59% بزيادة بمقدار نقطتين.