قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن بعد غد الأحد يعد أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة "المع كواكب المجموعة الشمسية" بالعين المجردة السليمة وتصويره، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



وأشار تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن كوكب الزهرة سيصل إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة، ويعد هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب في الغروب بحلول الساعة 11 مساء تقريبا.



ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف تادرس عن اكتمال بدر شهر (ذو القعدة ) للعام الهجري الحالي 1444 بعد غد الأحد في الساعة السادسة و43 صباحا، وتبلغ نسبة لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.



وأوضح أن القمر يبدو كما لو كان بدرا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.



وأشار الى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام ، كما يُعرف أيضا بـ(قمر الزهور) و(قمر العسل).



وأكد أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.