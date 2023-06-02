تقرير: مدير الاستخبارات الأمريكية أجرى زيارة غير معلنة لبكين الشهر الماضي

أجرى مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، بيل بيرنز، زيارة غير معلنة إلى الصين الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي.



ووفقا للموقع، كانت الزيارة إلى بكين، جزءا من جهود الإدارة الأمريكية لإحداث استقرار للعلاقات بعد واقعة منطاد التجسس الصيني في فبراير الماضي.



وقال المسؤول الأمريكي إن "بيرنز توجه الشهر الماضي إلى بكين حيث التقى بنظرائه الصينيين، وأكد أهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصالات عبر قنوات استخباراتية".



وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مهمة مشابهة الشهر الماضي عندما توجه إلى فيينا للقاء وزير الخارجية الصيني، وانج يي، غير أن البيت الأبيض أعلن حينها عن الاجتماع.



وعبر كلا الجانبين عن الرغبة في الحفاظ على العلاقات من التدهور بشكل أكبر، ومع ذلك، حملت بكين واشنطن مسؤولية الوضع الراهن للعلاقات، ورفضت طلبات متعددة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.



ولم تتم إعادة جدولة الزيارة المزمعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، ورفض وزير الدفاع الصيني لي شانج فو لقاء نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة، وربما تكون حقيقة أن لي يخضع لعقوبات أمريكية هي السبب وراء ذلك.



والتقت وزيرة التجارة جينا رايموندو بالفعل بنظيرها الصيني، وانج وينتاو، الأسبوع الماضي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول صيني كبير إلى واشنطن منذ عام 2020.