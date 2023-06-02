ماكرون يمنح أوكرانيا أقوى دعم لانضمامها لحلف الناتو

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقوى دعم حتى الآن لمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه خفف من دعمه بالقول إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ودعا ماكرون أمس الأربعاء، إلى فتح "طريق نحو العضوية" في حلف الناتو لأوكرانيا، وذلك في أجرأ دعوة له حتى الآن بشأن محاولة كييف الانضمام للحلف وهي الخطوة التي فاجأت الكثيرين، بيد أنه كشف وجهة نظره بشكل أدق اليوم الخميس.

وقال ماكرون، إن أوروبا بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية فورية، أقل مما "تتطلبه كامل العضوية المؤهلة في حلف الناتو، والتي لا يمكن الوصول إليها اليوم".

ويبحث أعضاء الناتو كيفية تقريب أوكرانيا من الحلف دون جعلها عضوا على الفور، والذي، بسبب البند الخاص الدفاع المتبادل في الحلف، سيقحم الحلفاء الغربيين في الحرب.

وسيلتقي قادة التحالف العسكري في فيلنيوس في يوليو المقبل لمواصلة بحث المسألة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ فترة طويلة بضمانات أمنية محددة المدة طالما أن أوكرانيا ستظل خارج الناتو.