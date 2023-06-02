بدء التحقيقات في واقعة غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة فندق شهير بالبحر الأحمر

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تولت نيابة البحر الاحمر، التحقيقات في واقعة غرق طفلين شقيقين (طفل وطفلة) في أحد فنادق الغردقة، وأمرت بتفريغ كاميرات الفندق.

وشهد أحد الفنادق السياحية الشهيرة بمنطقة خليج مكادي بالبحر الأحمر، حادثا مأساويا، حيث لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية الشهيرة جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، متأثرين بإصابتهما بإسفكسيا الغرق.

تم انتشال جثتيهما وإيداعهما مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، إخطارا من شرطة السياحة من أمن إحدى القرى السياحية بغرق طفل وطفلة شقيقين بحمام السباحة القرية السياحية.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليهما هما رضوى عبدالله السيد البصال 8 سنوات من محافظة الغربية، وشقيقها محمد 6 سنوات، حيث يعمل والد المجني عليهما مديرا للموارد البشرية، وأن المجني عليهما كانا يقضيان الإجازة، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام.