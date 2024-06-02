قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن جميع ملاجئها الـ36 في مدينة رفح بجنوبى غزة "فارغة" بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وكتبت "أونروا" على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن "آلاف الأسر أجبرت على الفرار".

وأضافت أن 7ر1 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2ر2 مليون نسمة نزحوا الآن في مدينة خان يونس الواقعة بوسط القطاع والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الوكالة أن "مجال العمل الإنساني مستمر في التقلص".

وحذرت منظمات الإغاثة مرارا من أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وسط العمليات الإسرائيلية المستمرة في القطاع، والتي بدأت في أعقاب عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وأدى التقدم الأخير للقوات الإسرائيلية في رفح إلى انتقادات دولية واسعة النطاق، حيث تقدر وكالات الإغاثة أن حوالي مليون مدني قد لجأوا إلى المدينة الواقعة في جنوب القطاع، على الحدود مع مصر.

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إسرائيل بوقف عملياتها في رفح على الفور، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشلت حتى الآن في الاستجابة للحكم. وتزعم إسرائيل أن "رفح هي آخر معقل لمقاتلي حماس في غزة، ويعتقد أن بعض الرهائن الإسرائيليين المتبقين في هجمات 7 أكتوبر موجودون في شبكة الأنفاق تحت المدينة".