 الزمالك يواجه النصر والبنك الأهلي ودياً استعداداً لسيراميكا - بوابة الشروق
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الزمالك يواجه النصر والبنك الأهلي ودياً استعداداً لسيراميكا

امير نبيل
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 8:38 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر يوم 4 يونيو الجاري على ملعب النادي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام البنك الأهلي يوم 7 يونيو باستاد بتروسبوت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز


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