الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خمسة أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة في ظل توقف الدوري بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب اللاعبون الدوليون عن تدريبات الفريق وهم، محمد عواد وأحمد فتوح وناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد مع المنتخب الأول، وحسام عبدالمجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي للتواجد مع منتخب تونس والبنيني سامسون أكينيولا للتواجد مع منتخب بلاده، وترافيس موتيابا المتواجد مع منتخب أوغندا، والفلسطيني ياسر حمد المتواجد مع منتخب بلاده.

وقاد البرتغالي جوزيه جوميز التدريبات الجماعية اليوم عقب عودته إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وكان جوزيه جوميز وجهازه المعاون الأجنبي عادوا إلى القاهرة فجر اليوم من بلادهم بعد قضاء فترة الإجازه مع أسرهم، وكان في استقبالهم في مطار القاهرة الدولي باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالقلعة البيضاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.