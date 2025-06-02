وفاة رجل وإصابة فتاة إثر حادث إطلاق نار بمركز تجاري في أيرلندا

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توفي رجل إثر حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة كارلو بوسط أيرلندا. وأفادت وكالة بي إيه ميديا البريطانية للأنباء أن الجروح التي أدت إلى وفاة الرجل تبدو ذاتية.

كما أصيبت فتاة صغيرة في الحادث لكن حالتها لم تتطلب رعاية في المستشفى. وقد حددت الشرطة هوية الرجل المتوفى بأنه ذكر أيرلندي أبيض البشرة.

ووصف وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان الحادث بأنه "صادم حقا".

وروى أحد أعضاء المجلس المحلي كيف فر الناس مذعورين من المركز التجاري في بلدة كارلو مع إطلاق النار.

وبقيت جثة الرجل في مكان الحادث ولم يتم نقلها حتى تم إعلان المنطقة آمنة.

وتم إخلاء المركز التجاري ولا تزال خدمات الطوارئ في الموقع، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد أي قلق آخر على السلامة العامة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم تلقوا بلاغات عن إطلاق نار في مركز "فيرجرين" للتسوق بعد الساعة 6:15 مساء بقليل (1715 بتوقيت جرينتش).

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إنه "قلق للغاية" بعد علمه بالحادث، مشيرا إلى أنه يطلع باستمرار على التطورات.

وأضاف هاريس:"أتفهم أن طفلة صغيرة قد أصيبت، وأشارك الناس في جميع أنحاء بلادنا التعاطف معها ومع عائلتها الليلة".