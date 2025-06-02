تعديل موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري بسبب المنتخب

استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، على تعديل موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، موسم 2025-2026؛ وذلك بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة أعلن اليوم، الإثنين، بعد الاجتماع مع رابطة الأندية على انطلاق الموسم الجديد للدوري يوم 15 من أغسطس المقبل.

واستقرت لجنة المسابقات على تقديم موعد انطلاق البطولة ليوم 8 أغسطس بدلًا من يوم 15 من الشهر ذاته؛ وذلك مراعاة لمشاركة المنتخب الوطني المنتظرة في كأس العالم 2026.

وترى لجنة المسابقات أن تقديم الموعد سيسمح بانتهاء المسابقة قبل وقت كافٍ من بداية كأس العالم 2026، ليتمكن المنتخب من بداية معسكره في وقت مناسب.

ويقام الموسم الجديد من الدوري بمشاركة 21 ناديًا، بعد التصديق اليوم على قرار الرابطة بإلغاء الهبوط، ويستمر النظام الحالي، بحيث يقام الدوري من دور واحد في المرحلة الأولى، ثم تنقسم الفرق إلى مجموعتين في المرحلة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى الفرق من المركز الأول وحتى السابع للمنافسة على اللقب، فيما تضم المجموعة الثانية من الثامن إلى الحادي والعشرين ويهبط منها 4 إلى القسم الثاني.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات مجموعة المنافسة على اللقب يوم 18 مايو، بينما تنتهي مباريات مجموعة الهبوط 28 أو 29 مايو من العام المقبل.