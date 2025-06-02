لقاءات تثقيفية وأنشطة متنوعة للأطفال بقصر ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت لقاء تثقيفيا بمكتبة علي الراعي الثقافية بالريّاح، بعنوان "شاعر وقصيدة"، تحدثت خلاله حنان برعي، أخصائي المكتبة، عن السيرة الإبداعية لشاعر العامية أحمد فؤاد نجم، ابن محافظة الشرقية، كما تطرقت إلى التعريف بأهم أعماله الشعرية ومنها: يعيش أهل بلدي، مصر يامه يا بهية، حسبة برما، بحبك يا مصر.

وضمن أنشطة الطفل المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، أعدت مكتبة أبو صوير، ورشة حكي بعنوان "قيمة التعاون"، أوضح خلالها عبد الرحمن فراج، أخصائي المكتبة، أهمية التعاون، والعمل الجماعي لتحقيق النجاح.

وفي قصر ثقافة الإسماعيلية، أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية لمناظر طبيعية باستخدام ألوان الباستيل والخشب، تدريب سماح علي، كما نفذت مكتبة القصاصين ورشة مماثلة لأطفال حضانة المستقبل، بهدف تنمية المهارات الفنية، بجانب ورشة تصميم أشكال فنية بالصلصال بمكتبة السبع آبار الثقافية، تدريب يوسف أمين.