الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أنالينا بيربوك رئيسا للدورة الـ80

تنتخب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين (التوقيت المحلي) وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيساً للدورة الـثمانين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر المقبل.

وتترشح بيربوك دون منافس لهذا المنصب الرفيع الذي يستمر لمدة عام، والذي يُعتبر في المقام الأول ذا أهمية بروتوكولية، ولا ينبغي الخلط بينه وبين منصب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويُعتبر الانتخاب في الجلسة العامة أمام 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة إجراء شكليا.

وسيُقام التنصيب الرسمي لبيربوك في 9 سبتمبر المقبل، قبل وقت قصير من بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور ضيوف من جميع أنحاء العالم.