ألفابت تطلق خطة تمويل بـ80 مليار دولار لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي

أعلنت "ألفابت"، الشركة الأم لتطبيق "جوجل"، عن خططها لجمع تمويلات تصل إلى 80 مليار دولار من خلال إصدار أسهم لتمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو تحول جوهري لشركة كانت من أكبر مشترٍ لأسهمها في بورصة "وول ستريت".

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن عملية جمع التمويل، تتضمن طرح خاص لأسهم قيمتها 10 مليارات دولار تخص شركة "بيركشاير هاثاوي"، التي تحرص على تعزيز حصتها في الشركة الأم لـ"جوجل" منذ الربع الثالث من عام 2025.

وأشارت إلى أن طرح أسهم "ألفابت" التاريخي، وهو أول طرح لها منذ أكثر من عقدين، وواحد من أكبر عمليات جمع الأسهم على الإطلاق، يعتبر نقطة تحول بالنسبة لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، التي انطلقت في موجة إنفاق غير مسبوقة لبناء البنية التحتية التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ودرجت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، حتى الآن، على تمويل استثماراتها الضخمة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي متعمدة بشكل كبير على التدفقات النقدية الهائلة الناتجة عن أعمالها الأساسية فضلاً عن الديون. غير أنه في ظل توقعات شركات التكنولوجيا الكبرى أن يصل إنفاقها إلى نحو 725 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، فإن هذه النفقات باتت تشكل ضغطاً ملحوظاً على موارد أكبر الشركات الأمريكية.

وأفادت "ألفابيت" في بيان: "إن الذكاء الاصطناعي يسهم في دفع عجلة التوسع لشركة ألفابت"، مؤكدة أن جمع التمويل سيساعد في "دعم فرص النمو الكبيرة المستقبلية".

ولفتت "ألفابت" في بيانها إلى أنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى 190 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، مع توقعات بزيادة هذا الرقم "بشكل ملحوظ" في عام 2027. وبينما بلغ إجمالي تدفقاتها النقدية التشغيلية خلال العام الماضي 174 مليار دولار، فقد اقترضت أيضاً 85 مليار دولار جديدة لتمويل احتياجاتها الإنفاقية. ويبلغ إجمالي ديون "ألفابت" أكثر من 100 مليار دولار.

وأفادت أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أدى إلى تسارع نمو "جوجل كلاود"، التي سجلت قفزة كبيرة في إيراداتها بنسبة 63 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"فاينانشيال تايمز" بأن شركة "ألفابت" لجأت إلى زيادة رأس المال لأن مسؤوليها يتوقعون فترة طويلة من الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي، ويرغبون في تنويع مصادر تمويلهم مع الحفاظ على مرونة ميزانيتهم العمومية.

وعلى خلفية إعلان الشركة، تراجعت أسهم "ألفابت" بأكثر من 2% خلال التداولات المسائية في بورصة "وول ستريت".

وسيرفع الاكتتاب الخاص مع "بيركشاير هاثاواي" حصة الشركة الاستثمارية في "ألفابت" إلى حوالي 32 مليار دولار، ما يمثل نحو عُشر محفظتها الاستثمارية. ويعد هذا الإصدار من أكبر عمليات الاكتتاب التي شاركت فيها "بيركشاير" على الإطلاق. كما سيجعل "ألفابت" واحدة من أكبر خمس شركات مدرجة في محفظة "بيركشاير"، إلى جانب حصتها طويلة الأمد في "كوكاكولا"، التي تزيد قيمتها عن 31 مليار دولار.

وحسب المصادر المطلعة، فقد تمت مناقشة مشاركة "بيركشاير" في الصفقة على مدار 24 ساعة. وتمثل هذه الصفقة واحدة من أهم استثمارات الرئيس التنفيذي، جريج أبيل، منذ توليه المنصب خلفا للملياردير الأمريكي وارن بافيت في بداية العام.

علاوة على طرح أسهم "بيركشاير"، ستجمع مجموعة "ألفابيت" 30 مليار دولار أمريكي من خلال مزيج من بيع الأسهم العادية والأسهم القابلة للتحويل، يليها ما يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي من مبيعات السوق المفتوحة المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث. من المقرر أن يخصص معظم عائدات هذه المبيعات لتغطية تكلفة تغيير آلية تعامل "ألفابت" مع الضرائب المفروضة على منح أسهم الموظفين عند استحقاقها.

وبينت "فاينانشيال تايمز" أن "جولدمان ساكس" تولت دور وكيل الطرح في استثمار "بيركشاير"، بالإضافة إلى عملها كمدير اكتتاب مشترك في عملية جمع رأس المال إلى جانب "جي بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي".