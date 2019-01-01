عادل إمام يتقدم المعزين في عزت أبو عوف

تتلقى الآن أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، العزاء وسط إجراءات أمنية مشددة، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحضر من الفنانين عادل إمام، وسمير صبري، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأحمد بدير، ولبنى عبد العزيز، ولبلبة، ونهال عنبر، ومنة شلبي، وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والسياسي ممدوح حمزة، والإعلامي عمرو أديب.

يذكر أن شيعت أمس جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمجاورين بطريق صلاح سالم، وشارك بها عدد من الفنانين منهم، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي، وخالد النبوي، ويسرا اللوزي.