مسؤول محلي: طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية شمالي أفغانستان

أفاد مسؤول محلي أفغاني اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على منطقة استراتيجية في ولاية بغلان شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر القول إن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على وادي (كايان) ذي الأهمية الاستراتيجية في منطقة دوشي بولاية بغلان في شمالي أفغانستان.

من جانبه، أكد سكان محليون أن مقاتلي طالبان سيطروا على المنطقة ليل الاثنين، بعد قتال عنيف أسفر عن مقتل وإصابة 12 شخصا من الجانبين.

وكانت تقارير قد أفادت - في وقت سابق - بأنه إذا تمكن مسلحو طالبان من الاحتفاظ بسيطرتهم على وادي (كايان)، فسيصبح بإمكانهم مهاجمة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة كابل بمدينتي مزار شريف الشمالية وباميان بوسط البلاد.