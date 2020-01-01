الجبير يطالب العالم بمنع إيران من تطوير برامجها الباليستية

(د ب أ)

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن على العالم منع إيران من تطوير برامجها الباليستية، لافتاً إلى أن تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة لإيران والمعروفة منذ عام 1979.

كما نوّه الجبير في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس( بتوقيت السعودية) إلى أنه على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه، مؤكداً إلى أن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لطهران منذ زمن.

وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قال الأربعاء إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.

كما أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.