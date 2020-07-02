كروشيتش يقدم استقالته من تدريب سسكا صوفيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقال الصربي ميلوش كروشيتش مدرب سسكا صوفيا بطل الدوري البلغاري لكرة القدم 31 مرة من منصبه يوم الخميس بعد يوم واحد من هزيمة فريقه 5-3 بركلات الترجيح أمام لوكوموتيف بلوفديف في نهائي كأس بلغاريا.

وأكد النادي البلغاري رحيل مدربه الصربي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد تراجع أداء الفرق مؤخرا.

وقال النادي :"بعد الهزيمة في نهائي كأس بلغاريا أعلن المدرب ميلوش كروشيتش رغبته في التخلي عن منصبه".

وأضاف النادي :"أعلن تحمله مسؤولية الفشل وقدم استقالته التي قبلها ملاك النادي".

وكان لاعب منتخب يوغوسلافيا السابق كروشيتش تولى تدريب سسكا في أكتوبر تشرين الأول الماضي خلفا لمواطنه ليوبكو بتروفيتش.

وبهذا أصبح كروشيتش ثامن مدرب لسسكا يستقيل أو يقال من منصبه منذ 2015.

ويحتل سسكا صاحب الانجازات الكبيرة والساعي للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل المركز الثالث بين فرق الدوري البلغاري قبل أخر ثلاث جولات من الموسم.