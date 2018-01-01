 القبض على رجل لدى محاولته تهريب متفجرات إلى طائرة أفغانية - بوابة الشروق
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القبض على رجل لدى محاولته تهريب متفجرات إلى طائرة أفغانية

كابول - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 3:44 م

أفاد بيان صادر عن وكالة المخابرات الوطنية الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب متفجرات مخبأة داخل آلة موسيقية في مطار هيرات غربي البلاد.

وقال البيان إن المشتبه به وضع مركب "آر دي إكس" لصنع متفجرات وقنبلة يدوية ومواد كيماوية متفجرة أخرى داخل "رباب"، وهي آلة موسيقية أفغانية تقليدية تشبه العود، بغية تفجيرها أثناء رحلة طيران من هيرات إلى كابول.

وأكد جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم ولاية هرات اعتقال الرجل، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة المزيد عن المشتبه به وانتمائه المحتمل إلى جماعة إرهابية ودوافعه.

وقال بيان وكالة الاستخبارات الأفغانية إن عملية القبض على الرجل في مطار هيرات تمت بشكل سري دون إثارة الخوف بين الركاب الآخرين.

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