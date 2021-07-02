التنمية المحلية: دعم أممي لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 50 قرية

قال الدكتور خالد قاسم الناطق باسم وزارة التنمية المحلية، إن اجتماع الوزير اللواء محمود شعراوي مع آلاء الزهيرى المسؤولة ببرنامج الأغذية العالمي، شهد التباحث حول مساهمة البرنامج في التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية والحرفية «أيادي مصر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن الاجتماع بحث دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين في التنمية الريفية، وبحث كيفية دعم البرنامج للوحدات المحلية القروية وتنفيذ دورات تدريبية لها في قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف بشكل أكبر المرأة والشباب، بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، لافتًا إلى اختيار 50 قرية بالمحافظات لبدء التنفيذ فيها، على أن يتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون البرنامج العالمي.

وأشار إلى أن التعاون المشترك سيساهم في خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للأهالي، إلى جانب التعاون في مجالات التطوير المؤسسي لصندوق التنمية المحلية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل الإلكتروني.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد ، اجتماعًا مع آلاء الزهيرى مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام الذى توليه الوزارة للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين فى مصر لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المحافظات المصرية، واهتمام الوزارة بتعزيز علاقات مصروالدول الإفريقية فى مجالات التنمية المحلية كمحور مهم لدعم العمل الأفريقى المشترك خاصة على مستوى المدن والمحافظين المنتخبين على الصعيد الإفريقى حيث تتشارك تلك المدن مع القاهرة فى مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها فيروس كورونا وكذا البنية التحتية والنقل والزيادة السكانية وغيرها من التحديات التنموية.