الرئيس الشيشاني يعلن بدء اقتحام مدينة ليسيتشانسك المعقل الأوكراني الأخير في لوجانسك

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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، أن القوات الروسية وقوات ولوجانسك الشعبية بدأت باقتحام مدينة "ليسيتشانسك" المعقل الأوكراني الأخير في لوجانسك.

وقال قاديروف اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام روسية: "إن الهجوم على المدينة بدأ من قبل القوات المتحالفة وقوات لوجانسك الشعبية".

وأضاف:" أن "ليسيتشانسك" لنا"، مؤكدا أن الوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة حيث تنتصر العدالة".

وأوضح قاديروف أنه "تم إطباق الحصار على المرتزقة في المصيدة بالكامل، وليسيتشانسك محاصرة الآن بالكامل"، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.

يُذكر أن الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم تحرير قرية" زولوتاريفكا" وأنه لم يتبق سوى تحرير قرية "بيلوجوروفكا"، التي تبعد 6 كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.