الحماية المدنية تواصل البحث عن عالقين أسفل أنقاض عقار رمل الإسكندرية

تواصل قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، فجر اليوم السبت، أعمال رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا انهيار عقار قديم، كائن في شارع عمر الكاشف، منطقة القصعي، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الرمل، فيما تم إنقاذ فتاة "مصابة" وعلقَ 2 آخرين "شقيقها، ووالدتهما".



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي؛ حول سقوط عقار مكون من دور أرضي وطابقين علويين، في منطقة الرمل الميري، مع وجود متضررين.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم وصادر له عدة قرارات ترميم، فتم فرض كردون في محيط الانهيار لرفع ركامه بحثًا عن سكان عالقين.



ووفقًا لمصدر أمني، جرى نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لإسعافها، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.