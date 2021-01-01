هيثم شعبان يعلن قائمة بتروجت «الاضطرارية» لمباراة الأهلي في كأس مصر

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي بتروجت، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي مساء اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021، والمنتظر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي

ومن جانبه أوضح معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي بتروجت إن فريقه يدخل المباراة بقائمة اضطرارية تضم ١٨ لاعبا، منهم ٢ ناشئين، وذلك لانتهاء الموسم في الدرجة الثانية منذ أكثر من شهر ورحيل بعض اللاعبين بشكل رسمي لانتهاء عقودهم.

وشدد البطاوي على أن اتحاد الكرة رفض قيد عدد من اللاعبين مواليد ٢٠٠٣ في صفوف الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي، بحجة أن المسابقة الرسمية بالنسبة لهم قد انتهت لذلك فالقائمة ١٨ لاعبا فقط.

وجاءت قائمة بتروجت لمباراة الأهلي، كالتالي: «محمد ابو النجا - مصطفى معوض - هادي رياض - محمد مصطفى - سامح ابراهيم - محمود منصور - أحمد عادل عبد الرسول - حسام محمد البدري - محمد السيد خليل - محمد هشام - أحمد علي ابراهيم - أحمد رضا - مصطفى جابر - محمود محبوب - رشاد المتولي - محمد نور - محمد حامد - طه نادي».

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من لقاء الأهلي ضد بتروجت لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 2021.